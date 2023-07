Gute Nachrichten kommen ja selten allein: Nachdem Preußen Münster im Sommer endlich den so lange angepeilten Aufstieg in die Dritte Liga geschafft hatte, folgte der nächste emotionale Höhepunkt bei der Auslosung zur ersten DFB-Pokalrunde: Die Ostwestfalen zogen das große Los und spielen am 26. September gegen den FC Bayern München - das Spiel wurde wegen Bayerns Terminproblemen nach hinten verlegt.

Sascha Hildmann - treu geblieben trotz Abstieg

"Endlich sind die Preußen mal dran" - man kann das Aufatmen in der großen Münsteraner Fangemeinde förmlich greifen. Drei Jahre quälte man sich nach dem letzten Abstieg aus der Dritten Liga viertklassig herum, ehe nun endlich die Rückkehr in den echten Profifußball gelang. Unter Trainer Sascha Hildmann übrigens, der seit Winter 2020 im Amt ist, also damals auch beim Abstieg an der Seitenlinie stand.