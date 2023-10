Batmaz schießt Münster zum Sieg, RWE verliert deutlich

Preußen Münster hat in der 3. Liga gegen Erzgebirge Aue am Mittwoch (04.10.2023) einen Befreiuungsschlag geschafft und mit 4:0 (2:0) gewonnen. Damit verbesserte sich Münster in der Tabelle auf Rang elf, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nun vier Zähler. Aue bleibt in der oberen Hälfte, büßte jedoch Plätze ein und ist nun Neunter. Daniel Kyerewaa (12.) und Malik Batmaz (34./51./69.) markierten die Treffer an der Hammer Landstraße.

Münster mit starkem ersten Durchgang.

Die Gastgeber starteten furios und mit viel Druck ins Spiel. Nach einer Ecke schloss Kyerewaa aus rund 17 Metern ab, die Kugel landete trotz Abwehrversuches von Torwart Martin Männel hinter der Linie. Es waren auch die Gastgeber, die den nächsten Nadelstich setzten: Einen langen Ball erlief Jano ter Horst und seine scharfe Hereingabe verwertete der nachgerückte Batmaz.

Kurz danach wäre fast die Entscheidung gefallen, doch ein Querpass auf Kyerewaa wurde im letzten Moment noch geklärt (38.). Kurz vor der Pause kam Aue gefährlich vor das Tor, scheiterte aber an Max Schulze Niehues im Preußen-Tor (44.). Danach war wieder Kyerewaa unterwegs: Der Außenpfosten verhinderte Aues K.o.-Schlag Sekunden vor dem Pausenpfiff.

Video starten, abbrechen mit Escape Münster schlägt Aue mit 4:0 WDR. . 05:01 Min. . Verfügbar bis 04.10.2024. WDR.

Batmaz mit Dreierpack

Den besorgte dann Batmaz sechs Minuten nach Wiederanpfiff nach einem schönen Steckpass. Preußen baute weiterhin auf seine starke Defensive und ein schnelles Umschaltspiel. Aue fiel trotz vielen Bemühungen zu wenig ein, um noch einmal zu verkürzen.

Fetsch schießt Essen ab

Für Rot-Weiss Essen verlief der Mittwochabend deutlich weniger erfolgreich. Bei der SpVgg Unterhaching verlor RWE mit 0:3 (0:2). Matchwinner der Bayern war Stürmer Mathias Fetsch, der mit einem Viererpack (28./45./57./89.) die Essener quasi im Alleingang besiegte.

Die Essener fielen damit auf Platz 13 der Tabelle zurück und hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Unterhaching rangiert nun auf Platz sieben.