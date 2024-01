Das Spiel verlief zunächst verhalten. Die Arminia hatte zunächst etwas mehr mehr vom Spiel, Torchancen waren selten. In der 20. Minute traf Bielefelds Christopher Lannert aus zehn Metern von halbrechts die Latte.

Bielefelds Biankadi trifft per Elfmeter

In der 36. Minute gingen die Gäste aus Bielefeld dann per Foulelfmeter in Führung: Merveille Biankadi schoss hoch auf die linke Seite und verlud damit Münsters Torwart Max Schulze Niehues. Preußen-Verteidger Benjamin Böckle hatte zuvor Nassim Boujellab mit einer Grätsche im Strafraum getroffen und damit den Elfmeter verursacht.