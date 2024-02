BVB II kann Führung nicht über die Zeit retten

Das Remis gegen den Aufstiegsaspiranten aus dem Saarland ist deshalb so hoch zu bewerten, weil der BVB II über 80 Minuten in Unterzahl agieren musste. Falko Michel sah nach groben Foulspiel (8.) die Rote Karte. Den Treffer für Dortmund erzielte Rodney Elongo-Yombo, für Saarbrücken traf Manuel Zeitz (86.).

Hohes Bein

Die Partie ging denkbar ungünstig für die Borussia los. Nicht nur dass die Gäste aus Saarbrücken in den ersten Minuten den Ton angaben und versuchten, in Führung zu gehen, mussten die BVB-Reserve nach acht Minuten gleich einen herben Rückschlag hinnehmen. Michel kassierte eine Rote Karte.

Der Innenverteidiger ging am eigenen Strafraum gegen Julian Günther-Schmidt mit viel zu hohem Bein in den Zweikampf und traf den Saarbrücker voll am Kopf. Der FCS-Spieler konnte, trotz harten Treffers, nach einer Pause weiterspielen.

Saarbrücken rennt an

Die Saarbrücker rannten weiter an, der BVB verteidigte - und sorgte für eine Überraschung. Nach einem Konter erzielte Angreifer Elongo-Yombo bei der ersten Torannäherung die Führung. BVB-Keeper Silas Ostrzinski schlug das Leder in die Spitze. Elongo-Yombo kam aus gut 35 Metern zum Schuss. Die Kugel wurde lang und länger und fiel ins FCS-Tor. Danach konzentrierten sich die Dortmunder wieder ausschließlich und erfolgreich auf die Verteidigung des eigenen Tores.

Auch in der zweiten Hälfte erwies sich die BVB-Defensive als überaus robust. ein wenig Glück hatte die Mannschaft von Trainer Zimmermann allerdings auch, weil die Saarbrücker aus ihrer dauerhaften Überlegenheit und einer Reihe guter Torchancen kein Treffer erzielen konnten.

Zeitz zielt genau

Und BVB-Verteidiger Ayman Azhil hatte nach 77 Minuten sogar die große Chance, das Ergebnis zu erhöhen, traf mit seinem strammen Schuss allerdings nur das Außennetz des FCS-Tores.

Doch dann schlugen die Saarbrücker doch nochmal zu: Ein Freistoß von Kasim Rabihic landete am zweiten Pfosten genau auf dem Kopf von Zeitz, der gegen die Laufrichtung von BVB-Torhüter Ostrzinski ins lange Eck zum verdienten 1:1-Endstand vollstreckte.