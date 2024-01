Das emotionale Auf und Ab zum Ende des Spiels fasste den Keeper sichtbar an. " Ich glaube, es gab wenige Momente in meinem Leben, die emotionaler waren - die Geburt meiner Kinder, die Hochzeit, und dann kommt schon das ", gab Kastenmeier mit heiserer Stimme nach der Partie einen Einblick in sein Gefühlsleben.

Video starten, abbrechen mit Escape Fortuna-Keeper Kastenmeier - "Wenige emotionalere Momente im Leben" WDR. . 02:39 Min. . Verfügbar bis 31.01.2025. WDR Online.

Den Sieg auf dem Kiez hatten sich die Düsseldorfer verdient. Damit glückte die Revanche zur Niederlage in der Zweitligapartie am Samstagabend, in der der FC St. Pauli mit einem 2:1-Sieg im Rheinland die Tabellenführung verteidigt hatte. Dieses Mal hatte Fortuna-Trainer Daniel Thioune sein Team besser eingestellt.

Bis auf den Elfmeter durch Marcel Hartel zum zwischenzeitlichen 1:1 (60.) und dem Ausgleich mit der allerletzten Aktion durch Carlo Boukhalfa, kamen die Hamburger zu kaum nennenswerten Möglichkeiten. Auf der anderen Seite trafen Vincent Vermeij ebenfalls per Elfmeter (38.) und Ao Tanaka (99.) zweimal zur Düsseldorfer Führung.