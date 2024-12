Leverkusen auf dem Weg zurück zur Bestform

St. Pauli ist die nächste Hürde

Doch es scheint, als kämen Trainer Xabi Alonso und Co. mit einem Schrecken davon. "Das erste Gefühl war, dass es nicht so schlimm ist. Er hatte sowieso ein wenig Probleme in der Wade. Wir werden sehen" , sagte Rolfes noch in München. Eine eindeutige Diagnose wird im Laufe des mittwochs erwartet. Allerdings: Der Leverkusener Kader ist mittlerweile so breit aufgestellt - siehe Tella -, dass er einige Ausfälle verkraften kann. Auch eine Erfahrung nicht zuletzt aus der Partie gegen die Münchner.