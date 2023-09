Bayern - eine große Nummer

Zu groß sollte die Zuversicht der Preußen aber auch nicht sein: Der FC Bayern setzte sich in 40 der vergangenen 41 Duelle gegen unterklassige Teams im DFB-Pokal durch. In diesem Zeitraum schieden die Bayern nur in der 2. Runde 2020/21 gegen Zweitligist Holstein Kiel als unterklassigen Gegner aus (5:6 i. E.). Gegen dritt- oder tieferklassigere Teams setzte sich der FCB seit dem Zweitrunden-Aus gegen Magdeburg im Jahr 2000 (2:4 i.E.) in 26 Fällen stets durch.

Der Sieger der Partie steht in der 2. Runde, die am letzten Oktoberwochenende beginnt.

Quelle: oja