Die Essenerinnen kassierten im Stadion im Wolfsburger Allerpark am Samstagnachmittag eine 0:9 (0:3)-NIederlage.

Der VfL , für den der DFB-Pokal die einzig verbliebene Titelchance in der laufenden Saison ist, spielte vor 2.889 Fans von Beginn an engagiert und druckvoll. Bis zur 14. Spielminute hielt die SGS den Wolfsburger Angriffen stand, doch dann ging der VfL in Führung: Wolfsburgs Außenverteidigerin Wilms flankte den Ball hoch in die Mitte, und am zweiten Pfosten setzte sich Jule Brand durch und köpfte ins linke unteren Toreck ein. Nur zwei Minuten später erhöhte Wolfsburg, die SGS -Abwehr machte dabei eine unglückliche Figur: Vivien Endemann zog auf der rechten Seite an zwei Gegenspielerinnen vorbei und passte flach in den Strafraum zu Ewa Pajor, die den Ball mit rechts ins Tor schoss.