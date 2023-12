Irgendwo zwischen gut und schlecht

Das Ergebnis in Leverkusen ist so, wie der bisherige Saisonverlauf beim BVB: Irgendwo zwischen gut und schlecht. Man weiß es nicht. Einerseits erreichten die Dortmunder mit phasenweise internationaler Klasse souverän die nächste Runde in der Champions League. Auf der anderen Seite rennt man in der Bundesliga der Musik weitgehend hinterher. Zehn Punkte Rückstand sind es auf Tabellenführer Leverkusen. Rang fünf - die aktuelle Position - ist nicht das, was der BVB anstrebt.

Und jetzt steht der dritte Wettbewerb auf dem Programm: DFB-Pokal. Mittwoch geht es zum VfB Stuttgart. Jener Mannschaft, die momentan so leichtfüßig Torchancen herausspielt, wie vielleicht kein zweites deutsches Team. Jenem Team auch, bei dem der BVB vor wenigen Wochen mit 1:2 unterlag und schlicht chancenlos gewesen war.

Neuerlicher Beton in Stuttgart?

Vermutlich bleibt den Dortmundern gar nichts anderes übrig, als erneut Beton anzurühren. "So defensiv habe ich Borussia Dortmund noch nie spielen gesehen" , hatte Bayer Leverkusens Mittelfeldmann Granit Xhaka am Sonntagabend kopfschüttelnd gesagt. Eigentlich alle Spielbetrachter rätselten darüber, warum der BVB nach dem frühen Führungstreffer von Julian Ryerson (5. Minute) die Offensivbemühungen komplett eingestellt hatte.

"Ein bisschen mehr Ballbesitz und etwas mutigere Offensivakzente wären schon gut gewesen" , fand auch Emre Can. Die Impulse dazu kamen aber auch nicht von außen. Trainer Edin Terzic wechselte ausschließlich positionsgetreu. Brachte in der Schlussphase Thomas Meunier dann noch für Marco Reus - Signal: noch defensiver bitte.

Irgendwie muss gewonnen werden

Dass ein Abwehr-Bollwerk nicht auf Dauer das vorherrschende Dortmunder Stilmittel sein kann und darf, ist rund um den Borsigplatz allen bewusst. Natürlich richten sich die Augen auf den Trainer - Terzic wird gefordert sein. Der BVB wird auch im DFB-Pokal unbedingt überwintern wollen, um die Chance, auf einen Titelgewinn in dieser Saison zu wahren. Auch Terzic wird wissen: Die Partie in Stuttgart sollte am Mittwoch auf keinen Fall verloren gehen.

Quelle: red