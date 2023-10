Borussia Dortmund: DFB-Pokal vor der Brust, Bayern im Hinterkopf

"Was uns nicht gefallen hat, waren die Abstände, wenn wir gepresst haben" , kritisierte Terzic, zudem bemängelte er "die Bereitschaft, defensiv alles dafür zu investieren, noch einmal umzuschalten" . Gegen die TSG gehe es jetzt im Pokalspiel darum, "nochmal die Sinne zu schärfen. Wir wissen um die Konterstärke der Hoffenheimer" .

BVB-Selbstbewusstsein auch bei Rückständen intakt