"Toughes Spiel" gegen Inter: Leverkusen vor nächster Reifeprüfung

Tah und Calhanoglu gemeinsam in Leverkusen

Hakan Calhanoglu (l.) und Jonathan Tah in der Saison 2016/17

Von 2013 bis 2014 hatten Tah und Calhanoglu beim Hamburger SV zusammengespielt, später wurden sie auch in Leverkusen Teamkollegen - am Dienstag (21 Uhr) stehen sie sich beim Gastspiel des italienischen Meisters im Rheinland auf der größten europäischen Fußball-Bühne gegenüber. "Es wird ein toughes Spiel" , sagt Tah, "Inter ist einfach sehr, sehr gut besetzt auf allen Position. " Inter hat in der Königsklasse noch kein Spiel verloren und kein Gegentor kassiert und ist zudem seit 14 Pflichtspielen unbesiegt.