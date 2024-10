Victor Boniface - Freigeist im Leverkusener Team-Universum

Victor Boniface hatte es an diesem Dienstagabend (1.10.2024) offenbar eilig. Während seine Kollegen von Bayer 04 Leverkusen nach dem hart erkämpften 1:0 (0:0) gegen den AC Mailand in der Champions League noch in verschwitzten Trikots in den Katakomben der Arena Interviews gaben oder sich so langsam auf dem Weg in die Umkleidekabine machten, war der 23-Jährige bereits wieder für das Privatleben präpariert.