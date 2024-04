Eigener Ballbesitz und "kurze Abstände" vor dem Tor

Sich mit einer Sonderbewachung auf Mbappé zu fokussieren, hält Terzic ohnehin für zwecklos, weil der zu schnell und die Offensive der Franzosen mit Spielern wie Ousmane Dembélé und Gonçalo Ramos insgesamt zu stark sei: " Sie haben unfassbare Qualität. " Der Fokus seiner Mannschaft müsse daher auf dem Ball liegen, so Terzic. Habe man den, könne der Gegner schon mal keine Tore schießen, habe man ihn nicht, seien vor dem eigenen Tor " kurze Abstände " entscheidend, um sich gegenseitig unterstützen zu können.

Wenn es möglich ist, muss man ihn doppeln. Alleine wird es gegen ihn schwer. Emre Can über Top-Stürmer Kylian Mbappé

Die Dortmunder wollen sich allerdings gar nicht so viel mit Mbappé in der eigenen Hälfte beschäftigen. " Das klare Ziel ist, dass wir uns einen kleinen Vorsprung erspielen ", so Terzic am Dienstag. Dafür muss man das Spiel in die französisiche Hälfte verlagern. Vor diesem Hintergrund wird Terzic froh sein, dass die Offensivkräfte Donyell Malen und Sebastien Haller wieder Teile des Trainings absolviert haben und wohl zur Verfügung stehen.

Sabitzer, Can und Maatsen stoßen zum BVB-Kader

Das gilt auch für Marcel Sabitzer, der bei der 1:4-Schlappe in Leipzig am vergangenen Wochenende krankheitsbedingt fehlte. Zudem stoßen Emre Can und Ian Maatsen nach abgesessenen Sperren zum Kader.

Wenn wir sie hoch anlaufen und unser Tempo ins Spiel bekommen, werden wir auch unsere Chancen bekommen. Edin Terzic