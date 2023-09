Den Namen Radouane Chaanoune werden lange nur wenigen Menschen einmal gehört haben. Im Juli war der Spieler der Amputierten-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf dann plötzlich bundesweit in den Medien. Der Grund: Chaanoune ist von den Zuschauerinnen und Zuschauern der Sportschau zum Torschützen des Monats Juni gewählt worden. Sein Fallrückzieher mit Geh-Hilfe beim 2:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 erhielt fast 50 Prozent der Stimmen. Damit hatte sich Chaanoune, dem das rechte Bein amputiert werden musste, unter anderem gegen Nationalspieler Ilkay Gündogan durchgesetzt.

Es war sicherlich das spektakulärste, aber nicht das einzige Tor von Chaanoune in dieser Saison. Mit 17 Treffern führt er die Torschützenliste der Amputierten-Bundesliga an. Damit hat Chaanoune mehr als die Hälfte aller 30 Düsseldorfer Saisontore geschossen und ist somit einer der Gründe dafür, warum Fortuna als Tabellenführer in das Finale der Amputierten-Bundesliga am Samstag geht.

Finale der Amputierten-Bundesliga in Düsseldorf

Ein weiterer Vorteil für die Düsseldorfer: Sie spielen zu Hause. Das Finale, das in dieser Saison zum ersten Mal im Playoff-Modus ausgetragen wird, findet am Flinger Broich in Düsseldorf statt. Gegner im Halbfinale ist Anpfiff Hoffenheim, Vierter (und damit Letzter) der Hauptrunde. Der Sieger des Spiels trifft dann am 18 Uhr im Finale auf den Sieger der Partie zwischen der SG Nord-Ost, bestehend aus Spielern der Sportfreunde Braunschweig, des Hamburger SV und von Tennis Borussia Berlin, und dem 1. FSV Mainz 05.

Das Ziel der Düsseldorfer ist klar: Den Titel verteidigen. In der vergangenen Saison holte die Fortuna ihren ersten Meistertitel. Da es die Liga erst seit 2021 gibt, wäre Düsseldorf bei einem weiteren Triumph quasi Rekordmeister. "Das wäre der Idealzustand", sagte Stefan Felix, Inklusionsbeauftragter von Fortuna Düsseldorf im WDR-Gespräch. "Aber das Ziel ist, das Finale zu erreichen auf der eigenen Anlage." Dafür baut Felix auf eine geschlossene Mannschaftsleistung. "Das ist unsere Stärke und ich hoffe, die greift morgen wieder."

