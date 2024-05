Auch die Abstiegsfrage war bereits vor dem letzten Spieltag geklärt. Den Gang in die Fünftklassigkeit müssen der SV Lippstadt (1:1 in Wiedenbrück), die beiden Aufsteiger SSVg Velbert und FC Wegberg-Beeck (1:2 gegen Gütersloh) sowie als Letzter Rot Weiss Ahlen (0:4 bei Schalkes U23) antreten.

MSV, Hohkeppel und Lotte in der kommenden Saison dabei

Die Regionalliga-Saison ist damit beendet. Fest steht bereits, dass mit dem MSV Duisburg ein Drittliga-Absteiger in der kommenden Saison in der Regionalliga West antritt. Ebenso wird Eintracht Hohkeppel als Meister der Mittelrheinliga dabei sein. Auch die Sportfreunde Lotte aus der Oberliga Westfalen können nur noch theoretisch abgefangen werden und können mit der Rückkehr in Liga vier planen.

Einer der beiden Dortmunder Vereine Türkspor und ASC 09 werden den zweiten Westfalen-Aufsteiger stellen. In der Oberliga Niederrhein entscheidet es sich zwischen dem KFC Uerdingen und Germania Ratingen.

Landespokal-Finals mit Alemannia und RWO

Für Alemannia Achen und Rot-Weiß Oberhausen indes steht jeweils noch ein Highlight an. Im Landespokal Mittelrhein treffen die Schwarz-Gelben am Finaltag der Amateure (Sa., 25.05.) auf den Oberligisten Bonner SC. Die Partie wird um 13.45 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln angepfiffen.