Medienbericht: Rückzug des Oberligisten SV Straelen möglich

Wie zunächst der "RevierSport" am Donnerstagabend (18.01.2024) unter Berufung auf Informationen aus dem Mannschaftskreis berichtete, steht der SV Straelen in der Oberliga Niederrhein vor einem sofortigen Rückzug - alle Spieler der ersten Mannschaft könnten angeblich ablösefrei den Verein verlassen. Dies solle am Freitag mitgeteilt werden.

Die "Rheinische Post" berichtete kurz darauf von einer abendlichen Krisensitzung des Vorstandes, die Präsident Hermann Tecklenburg einberufen habe. Und zitierte Sprecherin Samira Berns, die die "RevierSport"-Meldung dementierte: "Das Ergebnis der Sitzung ist völlig offen. Wir werden am Freitag zunächst die Mannschaft und dann die Öffentlichkeit informieren."

Tecklenburgs Bauunternehmen stellt Insolvenz-Antrag

Präsident Tecklenburg, gleichzeitig der Hauptsponsor des SV Straelen, musste am 10. Januar 2024 beim Amtsgericht Kleve für seine Firmen einen Insolvenzantrag stellen.

Der SV Straelen sollte davon eigentlich zunächst nicht beeinträchtigt werden. Tecklenburg sagte im Zuge des Insolvenzantrags vor wenigen Tagen der "RP": "Wir werden uns jetzt nicht von Spielern trennen. Die Mannschaft fliegt wie vereinbart Anfang Februar ins Trainingslager in die Türkei und wird anschließend die Saison ganz normal zu Ende spielen."

Straelen überwintert mit Aufstiegs-Perspektive

Der SV Straelen überwintert unter der Leitung von Cheftrainer Sunay Acar auf Platz drei in der Oberliga Niederrhein (34 Punkte) und hat acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Sportfreunde Baumberg.