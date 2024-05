Oberhausen und Essen - zwei Nachbarn streiten um den DFB-Pokal

Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen ist eines der zahlreichen Ruhrpott-Derbys, die die Fußballfans im Westen elektrisieren. Lange waren RWE und RWO Leidensgenossen in der Regionalliga West, bis die Essener im Sommer 2022 den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga schafften. Doch auch ohne Hin- und Rückspiel in der Liga müssen die Fans seit zwei Jahren nicht auf das Derby verzichten. Schließlich heißt nun schon zum zweiten Mal in Serie die Finalpaarung im Niederrheinpokal: Oberhausen gegen Essen.