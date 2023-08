0:32 - die neue Realität des 1. FC Kaan-Marienborn

Wettanbieter werden stutzig

Die 147 Zuschauer verabschiedeten die Mannschaft mit Applaus, von der Ersatzbank hatte es nach Angaben des Blattes während des Spiels die Ankündigung gegeben: " In der dritten Halbzeit machen wir euch platt. " Der 2. Vorsitzende Stefan Jäkel berichtete, dass das Spiel bei internationalen Wettanbietern angeboten worden sei. " Da haben sich jetzt einige Leute aus dem Ausland gemeldet, warum Kaan so hoch verloren hat. "

Das Team aus dem Siegener Stadtteil war im Sommer 2022 in die Regionalliga aufgestiegen, spielte dort zeitweise ganz oben mit und beendete die Saison als Fünfter vor Traditions-Clubs wie Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen. Zudem hatte der Club dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg beim 0:2 im DFB-Pokal gut die Stirn geboten.

Freiwilliger Rückzug aus der Regionalliga

Da für ein weiteres Jahr in der Viertklassigkeit ein neues Stadion gefordert war, zog sich der Club freiwillig zurück. " Wir müssen leider erkennen, dass Vereine wie der 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga nicht mehr erwünscht sind ", hatte der 1. Vorsitzende Florian Leipold erklärt.