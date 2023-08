Das teilten die Aachener am Samstagmorgen mit. "Wir haben immer gesagt, dass wir Helge den Rücken freihalten wollen, weil wir ihn menschlich sehr schätzen" , wird Sportdirektor Sascha Eller in der Mitteilung zitiert. "Die 1:4-Niederlage in Oberhausen hat uns aber gezeigt, dass sich die Mannschaft nicht in die Richtung entwickelt, die wir angestrebt haben. Vier Punkte aus vier Spielen sind zu wenig. Und deswegen brauchen wir jetzt dringend neue Impulse."

Auch Co-Trainer Gabriele Di Benedetto verlässt die Mannschaft. Das Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen am Freitagabend verlief enttäuschend für die Aachener, bereits zur Pause lagen sie mit 0:4 in Rückstand.