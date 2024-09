DEL: DEG gelingt Befreiungsschlag

Die Düsseldorfer EG feierte durch das 3:2 nach Penaltyschießen (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) gegen die Schwenninger Wild Wings den ersten Sieg und verließ das Tabellenende.

Kyle Cumiskay hatte die DEG nach elf Minuten in Führung geschossen. in der 24. Minute gelabg Kyle Platzer das 1:1. Brendan O'Donnell brachte die DEG im Schlussabschnitt erneut in Führung (47.), doch Thomas Larkin (53.) gelang der erneute Ausgleich. Es ging nach torloser Verlängerung in Penaltyschießen, dass die DEG für sich entschied.

Iserlohn jetzt Letzter

Letzter sind nun die weiter punktlosen Iserlohn Roosters, die 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) bei den Grizzlys Wolfsburg verloren.

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebten die Fans der Nürnberg Ice Tigers: Bei den Kölner Haien stand es aus Sicht ihres Teams 1:4 und 4:5, letztlich feierten die Franken aber nach Verlängerung einen 6:5-Auswärtserfolg (1:2, 3:2, 1:1, 0:1).