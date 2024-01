Ich heiße a) Heinz Erhardt und b) Sie herzlich willkommen

Schon in den 50er Jahren war er, der Humorist, Kabarettist, Chansonnier und Dichter, das was heute als Star bezeichnet wird. Er spielte auf allen großen Tourneebühnen der jungen Republik, bevor das Fernsehen ihn entdeckte. Seine Schallplatten und Bücher erreichen bis heute ein Millionenpublikum. Immer hatte er "noch ein Gedicht" in Reserve.

Am 20. Februar wäre er 115 Jahre alt geworden. Ulrike Froleyks und Anja Iven erinnern in der Unterhaltung am Wochenende mit Ausschnitten aus seinen schönsten Programmen an das Multitalent Heinz Erhardt und an seine größten Erfolge.

Redaktion Anja Iven