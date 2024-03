Beste Gäste @ Eckenga – WDR 5 Kabarettfest aus Dortmund

Frank Goosen

Autor und Kabarettist Frank Goosen navigiert das Publikum durch die Tiefen und Untiefen des Ruhrgebiets. Seine Erzählungen sind kitschfreie Fremdenführungen durch die große Welt seiner Heimat. Mit alles, was dabeigehört, wie man im Pott sagt. Umbaute Räume, verbaute Räume, verbeulte Räume und was wie da drin und da drumrum lebt. Das Personal, die Insassen, die durch die Kunst Frank Goosens zu literarischen Figuren werden. Menschen, von denen man noch gar nicht wusste, dass man sie gerne mal kennengelernt hätte, deren Bekanntschaft man aber an diesem Abend machen darf.

Florian Wintels

Florian Wintels gehört zu den charmantesten und vielseitigsten Bühnen-Protagonisten der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. Dass der Mann, der 2022 die deutschsprachigen Meisterschaften gewann, darüber hinaus ein hochbegabter Sänger und Gitarrist ist, muss die große weite Welt unbedingt auch noch erfahren. Florian Wintels ist drauf und dran, Schritt für Schritt die deutsche Singer/Songwriter- und Liedermacher-Szene von Funny van Dannen bis Götz Widmann gehörig aufzumischen.

Wie gewohnt übernimmt die musikalische Untermalung des Abend das standorttreue Stammorchester Dortmund-Mitte.

Aufzeichnung vom 15. März 2024 aus dem Fritz-Henßler-Haus in Dortmund - Sendung am 30. März 2024

Redaktion Simon Strehlau