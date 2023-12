Marius Müller-Westernhagen - Ein Leben der Superlative

Marius Müller-Westernhagen gilt als lebende Legende. Schon als Kind spielte er in Fernseh- und Rundfunkproduktionen mit und startete früh mit ersten Versuchen als Musiker. Songs wie "Freiheit" oder "Lass uns leben" haben Generationen geprägt. Heute gehört Westernhagen zu den erfolgreichsten Rock- und Popmusikern Deutschlands und blickt auf eine Musikkarriere mit sieben Nummer-eins-Alben zurück. Doch wer verbirgt sich hinter der Legende? Mit Friedrich Dönhoff hat Westernhagen übers Komponieren, die Liebe, Niederlagen und Erfolge gesprochen. Seine Erinnerungen führen zurück in seine Kindheit und die Zeit der Jugendrevolten, als eine neue Art von Musik beginnt, die Welt zu verändern. Mit Bettina Böttinger sprechen Friedrich Dönhoff und Marius Müller-Westernhagen über das sehr persönliche Portrait, das erzählt, was ihn bewegt und zu dem Menschen gemacht hat, der er heute ist.

Ausschnitte einer Veranstaltung der Litcologne 2023.

Moderation: Bettina Böttinger

Buchangaben:

Friedrich Dönhoff: Marius Müller-Westernhagen. Ein Portrait.

Diogenes 2022, 256 Seiten