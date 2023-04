Lies mir was vor: "Washington Square"

Der amerikanische Autor Henry James entführt uns in seinem frühen Roman "Washington Square" in ein weniger bekanntes New York: Nämlich das des 19. Jahrhunderts, ohne Wolkenkratzer und Autos. Die junge Metropole ist der perfekte Schauplatz für eine Emanzipationsgeschichte: Catherine, knapp über 20, verliebt sich in einen mittellosen jungen Mann. Sehr zum Missfallen ihres Vaters, dem angesehenen Arzt Dr. Austin Sloper.