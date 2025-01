Gedicht / Musik

Train to Heaven

CD Pictures from the Street

Interpret Motion Trio

Erich Kästner: Das Eisenbahngleichnis

Sprecherin: Katja Ruppenthal WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Erich Kästner: Sprecher: Hotelsolo für eine Männerstimme

Sprecher: Lutz Göhnermeier WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Begin the Beguine

CD Le fils de Vent - Jazz manouche

Interpret Moreno Trio

Erich Kästner: Keiner blickt dir hinter das Gesicht

(Fassung für Beherzte)

Sprecherin: Katja Ruppenthal WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Portena Soledad

CD Portena Soledad

Interpret Gonzalo Bergara

Erich Kästner: Keiner blickt dir hinter das Gesicht

(Fassung für Kleinmütige)

Sprecherin: Katja Ruppenthal WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Erich Kästner: Apropos Einsamkeit

Sprecher: Henning Freiberg WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

So oder so ist das Leben

CD So oder so ist das Leben

Interpret Hildegard Knef

Erich Kästner: Monolog mit verteilten Rollen

Sprecherin: Regina Münch WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Ständchen

CD Franui - Schubertlieder

Interpret Franui

Erich Kästner: Ganz vergebliches Gelächter

Sprecher: Lutz Göhnermeier WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Smile

CD Smile

Interpret Cyrill Aimée & Diego Figueiredo

Erich Kästner: Traurigkeit, die jeder kennt

Sprecherin: Regina Münch WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Sometimes I Feel Like A Motherless Child

CD The Source

Interpret Jimmy Scott

Erich Kästner: Nächtliches Rezept für Städter

Sprecher: Henning Freiberg WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Musica per due

CD Viaggiatore immobile

Interpret Remo Anzovino

Erich Kästner: Spaziergang nach einer Enttäuschung

Sprecherin: Regina Münch WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Attorno al fuoco

CD Igloo

Interpret Remo Anzovino

Erich Kästner: Entwicklung der Menschheit

Sprecherin: Christina Maria Greve WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Doctor Moo

CD Italian Bossa

Interpret Nino Rapicavoli

Erich Kästner: Klassenzusammenkunft

Sprecher: Reinhard Becker WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Blue Bossa

CD Italian Bossa

Interpret Alessandro Alessandroni

Erich Kästner: Ganz besonders feine Damen

Sprecher: Henning Freiberg WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Cinderella Rockefella

CD Esther & Abi Ofarim - Meisterstücke

Interpret Esther & Abi Ofarim

Erich Kästner: Gewisse Ehepaare

Sprecherin: Regina Münch WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Santo me

CD Capo Verde terra d’amore Vol.3

Interpret Gino Paoli & Rema Anzovino

Erich Kästner: Alte Frau auf dem Friedhof

Sprecher: Henning Freiberg WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Bookends

CD The Best Of Simon & Garfunkel

Interpret Simon & Garfunkel

Erich Kästner: Das Altersheim

Sprecherin: Christina Maria Greve WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

If You Want To Sing Out, Sing Out

CD Best of Cat Stevens

Interpret Cat Stevens

Erich Kästner: Kleine Sonntagspredigt

Sprecher: Henning Freiberg WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Haide Tchavolo

CD Alors? Voilà!

Interpret Tchavola Schmitt

Erich Kästner: Im Auto über Land

Sprecherin: Katja Ruppenthal WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Et Maintenant

CD Tango Bitter Sweet

Interpret Quadro Nuevo

Erich Kästner: Besagter Lenz ist da

Sprecher: Lutz Göhnermeier WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Caruso

CD Gallianissimo!

Interpret Richard Galliano

Erich Kästner: Rezitation bei Regenwetter

Sprecherin: Regina Münch WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Si Tan Solo

CD Alas Pa’Volar

Interpret Angelique Ionatos

Erich Kästner: Repetition des Gefühls

Sprecherin: Katja Ruppenthal WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Hands

CD These Boots Are Made For Walking

Interpret Lee Hazlewood

Erich Kästner: Sachliche Romanze

Sprecher: Lutz Göhnermeier WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

She Was To Good To Me

CD Get Happy

Interpret Pink Martini

Erich Kästner: Ein Mann gibt Auskunft

Sprecher: Henning Freiberg WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Erich Kästner: Prima Wetter

Sprecher: Henning Freiberg WDR

Aus Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke

dtv Verlag 2014

Mother’s Whistler

CD Sax Pax for a Sax

Interpret Moondog