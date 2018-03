Audio: Faktencheck: Wassermangel

WDR 5 Leonardo Top Themen | 17.11.2017 | Länge: 07:22 Min.

Thomas Samboll geht in seinem heutigen Faktencheck der eher hypothetischen Frage nach, ob es in Deutschland einen gravierenden Wassermangel geben und was das für unser Land bedeuten könnte. | audio