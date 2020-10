WDR Jazzpreis 2021 für Tamara Lukasheva, Matthias Muche und Rabih Lahoud

Geboren 1988 in Odessa im Süden der Ukraine und dort auch aufgewachsen, hatte sie bereits mit fünfzehn am Konservatorium in ihrer Geburtsstadt studiert, um schließlich nach Köln zu ziehen, wo sie bereits während ihres Studiums an der Hochschule für Musik und Tanz nicht nur in vielen Bands, Projekten und Sessions aller Größenformate und Gewichtsklassen mitspielte, sondern auch ein eigenes Quartett gründete, mit dem sie besonders markante Spuren hinterlässt. Immer deutlicher tritt nun zutage, dass aus der einfühlsamen Sängerin und kreativen Improvisatorin, eine vielversprechende Klangarchitektin geworden ist, die es versteht, ihre expressive, eigene Klangsprache ohne Reibungsverluste in musikalische Struktur zu übersetzen.

Die Zusammenarbeit der Sängerin mit der WDR Big Band, bei der sie als Sängerin/Solistin sowie als Komponistin/Arrangeurin sowohl vor wie auch hinter dem Pult steht, verspricht ein musikalisches Abenteuer, sowohl für Tamara Lukasheva wie auch für die WDR Big Band und das Publikum. Seit 2020 ist Tamara Lukasheva zudem Teil von „NICA artist development“, der Exzellenzförderung des Landes für junge Musikerinnen und Musiker im Bereich Jazz und aktuelle Musik.

Preisträger in der Kategorie Improvisation: Matthias Muche

Ein Mann in seinem Labor, in seiner Werkstatt, dort wo die Posaune steht, sein Instrument. Matthias Muche ist ein Forscher, ein ausgewiesener Virtuose der Improvisation, der beharrlich daran arbeitet, neue Türen aufzuschließen und sein instrumentales Können aus wechselnden Perspektiven zu reflektieren.

Ein Posaunist, der in immer wieder neuen Begegnungen mit Fachkollegen den Fokus seiner Forschungsarbeit auf die vielfältigen Potentiale dieses Instruments richtet, das der menschlichen Stimme möglicherweise näher kommt als andere. Sei es in der zarten Intimität eines Posaunen-Duos oder auf der großen Leinwand von Bonecrusher, wo drei Posaunisten als Solisten sich auf einem Klanggrund bewegen, den 3 x 3 = 9 Posaunisten im Zusammenspiel mit zwei Perkussionisten legen: Matthias Muche versteht es, die Posaune in Szene zu setzen. Und damit auch sich selbst und die Wandlungsfähigkeit und Innovationshöhe seiner musikalischen Intuition.