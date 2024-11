19.11. – Nations League

Wohl selten hat ein Spieler einen solch unerwarteten Karrieresprung absolviert wie Torwart Stefan Ortega Moreno. 2017 kam er von 1860 München zum damaligen Zweitligisten Bielefeld, stieg mit den Westfalen 2020 in die erste Liga auf und 2022 dann wieder ab.

Kurz danach erhielt er einen Anruf im Auftrag von Trainer Pep Guardiola von Manchester City. Ob sich Ortega Moreno nicht einen Wechsel in die Premier League vorstellen könne? Und wie!

Er folgte also dem außergewöhnlichen Angebot. Inzwischen hat er bereits sieben Spiele in der Champions League absolviert und rund ein Dutzend Einsätze in der englischen Liga. Jetzt hat ihn Julian Nagelsmann erstmals in den Kreis der DFB-Auswahl berufen.

Nationalcoach Julian Nagelsmann dirigiert den Kader

Optimismus, keine Euphorie

Dreimal haben die Deutschen bislang in der Nations League gegen Ungarn antreten müssen. Die Bilanz ist ausgeglichen: 1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage.

Mit dieser Partie geht das Länderspieljahr 2024 zu Ende. Die Stimmung hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich aufgehellt, nicht nur wegen der Sommer-EM im eigenen Land.

Deutschlands Antonio Rüdiger in vollem Lauf

Das deutsche Team hat nach einigen Rücktritten Altgedienter in mehrfacher Hinsicht ein neues Gesicht bekommen. Die Handschrift von Julian Nagelsmann nimmt immer konkretere Konturen an.

Optimismus für die kommenden Jahre ist angemessen. Für Euphorie ist es hingegen zu früh.

Nations League Gruppe A - 6. Gruppenspieltag

Ungarn – Deutschland

Anstoß in der Puskás Aréna Budapest um 20.45 Uhr

Reporter: Holger Dahl und Armin Lehmann