HÖRSPIEL-PODCAST

Die vier Leben des NeShawn Plummer

Stand: 20.12.2023, 13:17 Uhr

Ein Junge wird erschossen. Zufällig ist er in die Schusslinie zweier Gangs geraten. Sein Bruder NeShawn muss das mit ansehen. Sie leben in einem Problemviertel in New York City. Sie sind schwarz. Drei Mal erzählt NeShawn sein Leben, so wie es hätte sein können. Beim vierten Mal erzählt er seine wahre Geschichte, und diese Geschichte hätte sich niemand ausdenken wollen.

Von Simone Hamm