Eine Nacht voller globaler Musikkultur und Club-Sounds. U.a. mit Branko, Chocolate Remix und K.O.G.

K.O.G.

K.O.G. heißt "Kweku Of Ghana". Es ist das Stage-Alias von Kweku Sackey. Rapper, Sänger und Bandleader. In Ghana aufgewachsen. Seit zwanzig Jahren auch in Sheffield zu Hause. Ursprünglich wollte er dort Stadtplanung studieren. Als Straßenmusiker ist er aber auf so viel Begeisterung gestoßen, dass er beschlossen hat, sich ganz der Musik zu widmen. Heute ist K.O.G. eine prägende Figur in der Global Pop-Welt. Er hat Zongo Music mitbegründet, ein afropäisches Kollektiv für alternative Musik. Er hat mit David Walters, La Yegros oder Nubiyan Twist zusammengearbeitet. K.O.G. performt gerne auf elektronischen Beats. Seine große Liebe gilt aber dem oldschooligen Highlife- und Afrobeat-Sound, der ihn schon als Kind in Ghana geprägt hat. Elegant switcht K.O.G. am Mikrofon zwischen Raps und Highlife-Gesängen. Seine Bühnen-Outfits sind genauso beeindruckend wie seine charismatische, schamanistische Performance. Bei BIG UP! wird er gemeinsam mit seiner Band auftreten.