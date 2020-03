Corona-News in neun Sprachen

Türkisch, italienisch, polnisch, russisch, arabisch, und die Sprachen Südosteuropas - sechs der neun Sprachensendungen von COSMO starten online first und sind montags bis freitags zeitgleich live ab 18 Uhr im Live-Stream zu hören. Anschließend stehen sie on demand und als Podcast zur Verfügung; ab 20 Uhr hört ihr sie über das Radioprogramm von COSMO. Zurzeit steht natürlich auch hier die Berichterstattung über das Coronavirus im Vordergrund. Das gilt auch für die drei Sprachensendungen, die am Wochenende laufen - spanisch, kurdisch, griechisch. | mehr