17.11.2024 Keshavara

Keshavara

"Indische Götter im Sauerland" heißt ein Song auf dem neuen Album "III" von Keshavara. Und das beschreibt ihren Sound sehr gut: Indische Tabla-, Sitar-Sounds treffen auf psychedelischen Krautrock, verhallte Vocals schweben über soundtrackartige Arrangements à la Ennio Mirrocone, und der funky Groove treibt alles an.

Keshavara sind Keshav Purushotham am Mic und an der Gitarre, Benedikt Filleböck an den Keys, Niklas Schneider an den Drums und Christopher Martin am Bass. Und auch das Alter Ego Little Walter taucht mal auf.

Aufgenommen am 19. Oktober 24 bei der COSMO Wild Card in der Philarmonie Essen.