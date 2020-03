[05:15] Jeffrey's Image Metadata Viewer

Metadaten in Fotos sind nützlich. Aufnahmezeit und GPS-Koordinaten helfen beim Sortieren und Wiederfinden von Fotos; Belichtungsparameter geben Hinweise, warum eine Aufnahme besonders gelungen oder missglückt ist. Aber dieselben Orts- und Zeitangaben können auch viele Details über Lebensgewohnheiten, Wohnort und soziale Beziehungen verraten: insbesondere in Kombination mit Schlagwörtern, die man selbst per Bildverwaltung hinzugefügt hat.

Wer online untersuchen möchte, welche Metadaten in einem JPG-File (Fotodatei) gespeichert und enthalten sind, kann denn kostenlose Online-Viewer von Jeffrey verwenden. Hier sind so ziemlich alle Metadaten zu sehen, die in der Bilddatei stecken. Unter anderem, wann das Foto gemacht wurde, mit welchem Gerät, wann und wo genau – aber auch, ob das Foto mit einem Tool bearbeitet wurde und auch mit welchem.