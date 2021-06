COSMO Tech: Der digitale Impfnachweis - mit Startschwierigkeiten

Von Dennis Horn und Jörg Schieb

Was kann der digitale Impfnachweis? Was nicht? Was bedeutet er für Geimpfte? Was für Genesene? Und was sagt er uns über die Digitalisierung des Gesundheitswesens? Dennis Horn und Jörg Schieb sprechen in COSMO TECH über Ausweis-Apps, QR-Codes und die Startschwierigkeiten.