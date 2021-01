[01:10] Der Fall SolarWinds

Das Ganze sei "ein breit angelegter und leider erfolgreicher spionagebasierter Anschlag auf vertrauliche Informationen der US-Regierung", schreibt der Chef von Microsoft, Brad Smith. Rr habe nicht nur die Regierung zum Ziel gehabt, sondern auch Software-Unternehmen wie seines.

Hacker haben eine Software namens Orion infiltriert. Das Programm des US-amerikanischen Herstellers SolarWinds ist bei Behörden und Organisationen auf der ganzen Welt im Einsatz. Mit ihm lassen sich viele Rechner in einem Netzwerk gleichzeitig überwachen und warten. Sogar die Nato nutzt die Software, genauso wie der Flugzeugbauer Boeing.

Es ist den Hackern gelungen, diese Software zu manipulieren – und direkt über den Anbieter der Software an die 30.000 Kunden weltweit zu verteilen. Die versteckte Hintertür war so bei all diesen betroffenen Kunden offen – und kann missbraucht werden.