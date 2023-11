Miteinander sprechen sie über Krisenohnmacht, Realismus, diverses Casting und harte Szenen.

Wo: "Wer wir sind" läuft in der ARD-Mediathek und am 15.11. im Ersten. Leas Serie "Becoming Charlie" gibt es in der ZDF-Mediathek, ihre größeren Produktionen "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" und "Der Greif" bei Prime. Die anderen Klimaserien "Extrapolations", "Der Schwarm" und "A Thin Line" stehen bei Apple TV+ bzw. in der ZDF-Mediathek bzw. bei Paramount+. Und "The Bear" hat 2 Staffeln bei Disney+.

Podcastempfehlung: "Im Namen der Hose" in der ARD Audiothek

Kontakt zu Emily und Jörn: glotzundgloria(at)wdr.de oder per Messenger: 0172 5678566