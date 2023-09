Glotz und Gloria - Der COSMO Serien-Podcast

"The Bear" – die zweite Staffel ist noch besser als die erste

Stand: 18.08.2023, 09:00 Uhr

Die Dramedy "The Bear" ist in 13 Kategorien für die Emmys nominiert, dem wichtigsten Fernsehpreis weltweit. Für Emily und Jörn könnte die erste Staffel um einen Sternekoch in einem Imbiss alle Preise gewinnen – und die zweite Staffel ist sogar noch besser.

Von Emily Thomey & Jörn Behr