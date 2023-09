Glotz und Gloria - Der COSMO Serien-Podcast

"Rain Dogs"

Stand: 01.09.2023, 09:00 Uhr

Emily wollte die britische Dramaserie "Rain Dogs" über eine alleinerziehende Mutter am Existenzminimum und ihre toxische Freundschaft zu einem süchtigen Hedonisten schon früher mitbringen, Jörn wäre sie durchgerutscht - aber jetzt ist es so weit. In dieser Folge geht es um alternative Familien, biografische Elemente der Drehbuchautorin, Satire, Humor und popkulturelle Referenzen.

Von Emily Thomey & Jörn Behr