Welche Stimmung braucht man beim Schreiben, welches Timing beim Spielen, welchen Rhythmus im Schnitt? Gibt es speziell weiblichen Humor? Was kann Comedy bewirken? Wir sprechen mit Pola Beck über den Tod ("Das letzte Wort") mit Alice Gruia ("Lu von Loser"), deren Hauptfigur bald schon in der zweiten Staffel mit dem Muttersein hadert. Und mit Stand-Up Comedian und Wettbewerbsgewinnerin Aylin Kockler ("Hübsches Gesicht"), deren Hauptfigur in ein Abnehmcamp getrickst wird.

"Das Letzte Wort"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Lu von Loser"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Hübsches Gesicht"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wo:

"Das Letzte Wort" läuft bei Netflix, "Lu von Loser" in der ZDF-Mediathek und "Hübsches Gesicht" bei RTL+.

Kontakt zu Emily und Jörn:

Mail: glotzundgloria@wdr.de // Whatsapp: 0172 5678 566