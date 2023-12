"Fargo" und " The Morning Show" – endlich neue Staffeln!

Stand: 08.12.2023, 09:00 Uhr

In ihrer vorletzten Folge sprechen Emily und Jörn über zwei Serien, die in ihre fünfte bzw. dritte Staffel gegangen sind: "Fargo" punktet mit schwarzem Humor, "The Morning Show" mit melodramatischem Hochglanz-Soapstil.

Von Emily Thomey & Jörn Behr