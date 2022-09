Der Soundtrack von... Joy Denalane - der Podcast

In ihrem Elternhaus in West-Berlin liefen Platten von Marvin Gaye und den Supremes. Afrikanische Musik war auch immer schon Teil ihrer Prägung. Mit HipHop ist sie durchgebrannt. Dann landete Joy Denalane Ende der 90er den Sommerhit "Mit Dir" gemeinsam mit Freundeskreis. Gleichzeitig der Beginn für die Beziehung zu Max Herre, mit dem sie heute verheiratet ist.

Fünf Alben hat Joy Denalane in über 20 Jahren veröffentlicht. Sie ist den Spuren ihrer südafrikanischen Wurzeln gefolgt, hat das Berliner Gleisdreieck gefeiert und aktualisiert auf "Let Yourself Be Loved" klassischen Soul für Heute.

In ihrem Soundtrack erzählt uns Joy Denalane von ihren liebsten Motown Platten, ihrer Jugend in Berlin und ihrer Verbindung zu Jazzlegende Hugh Masekela.