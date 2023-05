Der Soundtrack von… Eddie Chacon

Stand: 16.05.2023, 14:38 Uhr

Eddie Chacon gelang als eine Hälfte von Charles & Eddie Anfang der 90er ein internationaler Hit mit "Would I Lie To You?" Zuvor hatte er bereits 20 Jahre als Sänger, Gitarrist und Songwriter versucht Rockstar zu werden. Aber weder mit Charles noch als Solokünstler konnte Eddie an diesen Erfolg anknüpfen.

Von Daniel Hauschild