Der Soundtrack von... Angélique Kidjo

Die verschiedenen Kulturen, Stämme und Sprachen Benins prägten schon früh das Musikverständnis von Kidjo, genauso wie ihr Vater, der Banjo gespielt hat oder ihre Mutter, die ein Theater geleitet hat. Nach einer Studienzeit in Paris zog es die Sängerin in den 90ern nach New York, wo sie eine beispiellose Karriere startete.