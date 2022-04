Der Soundtrack von... Aṣa - der Podcast

Ihr Akustik-Pop hat sie auch in Nigeria zu einem großen Star gemacht, weil sie von Anfang an die Geschichten des Landes und des afrikanischen Kontinents in ihren Songs erzählt hat. Auf ihrem neuen Album "V2 lässt Aṣa sich nun zum ersten Mal von aktuellen musikalischen Trends ihrer zweiten Heimat beeinflussen und legt ihr Afrobeats-Meisterwerk vor.

Die Songs von Aṣa sind geprägt von Sozialkritik, Romantik, Melancholie und Hoffnung. Dasselbe sucht sie auch in der Musik, die sie hört, und in der Literatur, die sie liest.

Im Soundtrack erzählt Aṣa von ihren musikalischen Vorbildern Lauryn Hill und Angélique Kidjo und Poetin Elizabeth Bishop, sie spricht von ihrer Begegnung mit Afrobeats-Star Wizkid, von ihrer ersten Liebe Marvin Gaye und von ihrer gerade erst entdeckten Liebe zu Prince.