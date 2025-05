Comeback - KOFFEE mit neuer Single

Im neuen Theaterstück soll das Publikum auf unterhaltsame Weise wieder in diese Zeit eintauchen können. Geschrieben wurde "The Battle" vom britischen Autor John Niven, der selbst in der Musik-Industrie gearbeitet und Romane darüber geschrieben hat. Er möchte die Leute jetzt zurückbringen in diese Zeit von "Team Oasis" oder "Team Blur". Das Stück "The Battle" feiert am 7. März Premiere in Birmingham und tourt dann durch die Theatersäle im UK.