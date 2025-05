"Gimme Dat" – Neuer Song von Wizkid & Ayra Starr

Um "A Minecraft Movie" gab es gerade in den USA einen speziellen TikTok-Trend. Vielfach Jugendliche haben im Kino mit Popcorn geworfen. Videos davon verbreiteten sich. Von ordentlich Chaos ist in Medienberichten die Rede. Teilweise hätten Leute angeblich echte Hühner ins Kino geschmuggelt. Der Erfolg vom Film hat sicher auch den Soundtrack geboostet und damit auch den Lava-Chicken-Song, der der erste Song in der offiziellen Soundtrack-Liste ist.

Laut US-Musikmagazin Billboard, das auch für die gleichnamigen, renommierten Charts in den USA zuständig ist, ist der Song gerade auch Platz 77 der Top 100. "Steve’s Lava Chicken" hat bei Spotify zum Beispiel gerade fast 22 Millionen Streams und ist damit Jack Black’s zweiterfolgreichster Song auf der Plattform. Der Song mit den meisten Streams ist ein Song von ihm zum Super Mario-Film.

Jack Black‘ "Steve’s Lava Chicken" hat als "kürzester Song in den Top 100" jetzt übrigens Kid Cudi’s "Beautiful Trip” abgelöst (37 Sekunden). Der sphärische, fast nur instrumentale Song ist der Opening-Track von Kid Cudi’s Album "Man On The Moon III: The Chosen”. Wohl durch Streaming und Social Media wird seit Jahren ein Trend zu kürzeren Songs beobachtet. Beim Jack Black-Song ist es wohl der Jingle-Stil, der die Kürze vorgibt. Jack Black hat mehrere Songs zum Soundtrack beigesteuert.

Massiv startet eigene Rap-Castingshow

Der Berliner Rapper Massiv ist schon seit über 20 Jahren im Rap-Game und möchte sich jetzt um den Nachwuchs kümmern: Mit "Prototyp Rapstar" hat er eine eigene Rap-Castingshow angekündigt. Es soll die "härteste Rap-Casting-Show im Netz" werden und gesucht wird "das Gesicht einer neuen Rap-Generation", wie es in der Ankündigung heißt. Dabei sollen Rap-Newcomer auf "echte Rap-Veteranen" treffen und weitere Profis aus der Musik-, Medien- und Filmbranche. Massiv verspricht dabei Cyphers, Battles und Reisen ins Ausland.