Paula Hartmann, K.I.Z, Annette Humpe: Preis für Popkultur verliehen

Die Gewinner:innen der zwölf Kategorien werden von einer Fachjury bestimmt. Standing Ovations gab es für Annette Humpe, die für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden ist. Seit den Achtzigern schreibt sie deutsche Popgeschichte als Songwriterin, Produzentin und Sängerin mit Bands wie Ideal oder Ich&Ich. Positiv überraschend war die Gewinnerin in der Kategorie Lieblingsproduzent:in: Phea gehört eher noch zu den Newcomern. Sie hat sich mit ihren feenhaften elektronischen Songs auch gegen etablierte, Chartshits-produzierende Kollegen durchgesetzt.

Der Preis für Herausragendes gesellschaftliches Engagement ging an die Initiative Keychange, die sich für Geschlechterparität in der Musikindustrie einsetzt. Der Preis für Popkultur wurde zum ersten Mal in Düsseldorf verliehen und war zu dem die Eröffnung des c/o pop Festival in Köln.

Morddrohungen und Vergewaltigungsfantasien: Ikkimel zeigt Hassnachrichten

Morddrohungen, Vergewaltigungsfantasien, Sexismus und transphobe Kommentare – Ikkimel hat bei Instagram Screenshots von Nachrichten bei Instagram geteilt. Dabei handelt es sich um öffentliche Kommentare und DMs, die sie allein nur im März bekommen habe. Mit ihrem Post wolle sie zeigen, was bei ihr wirklich passiert. Sie schreibt in der Caption zum Post: "Ich mach das jetzt seit 3 Jahren und liebe nichts mehr als Musik machen und das ganze Game. Ich will euch aber trotzdem mal zeigen dass auch das meine Realität ist."