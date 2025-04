"10" - Neues Album von Sault

Sault sind eine spirituelle Band, bei ihnen geht’s oft um Glauben. Sie haben ein paar Songs schon vor dem offiziellen Release bei Instagram geteilt. Das Album war kurz am Karfreitag auf den Streamingdiensten, wurde dann wieder gelöscht. Wie eine Auferstehung ist es seit Ostersonntag wieder verfügbar. Sault haben ihr letztes Album "Acts fo Faith" auch an Feiertagen veröffentlicht, in der Weihnachtszeit 2024. "10" ist mittlerweile das zwölfte Album von Sault.

Lorde, PinkPantheress, A$AP Rocky: Charli xcx übergibt den Brat summer

Coachella ist vorbei – aber auch der "Brat summer"? Popstar und 2024 Trendikone Charli xcx hat bei ihrem Auftritt am Wochenende bei dem Festival in Kalifornien ihre Partysommer-Legacy an andere Musikstars übergeben. Charli xcx sorgte vergangenes Jahr für einen der Popkulturmomente überhaupt. Mit ihrem sechsten Album "Brat" hat sie nicht nur gefeierte Hyperpop-Dancesongs rausgebracht, sondern direkt einen Lifestyle viral gehen lassen: hedonistisch, chaotisch, wild. Der Look dazu: im weißen Tanktop und Kippen in der Hand auf der Party. Dazu alles drum herum im neongrün des Albumcovers. Der sogenannte "Brat summer" war geboren.