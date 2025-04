TIME Magazine ehrt Ed Sheeran und ROSÉ

Das TIME Magazine, eines der wichtigsten US-Magazine, ehrt u.a. Ed Sheeran in der Kategorie "Artists". Zu jeder gekürten einflussreichen Person gibt es einen Begleittext. Den von Ed Sheeran schrieb der australische Schauspieler und Produzent Chris Hemsworth: "Ed ist einer der gutherzigsten und bodenständigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Es gibt kein Ego, keine Überheblichkeit - nur Wärme, Lachen und einen verruchten Sinn für Humor. (…) Ed bringt Menschen auf eine Weise zusammen, wie es nur wenige können. Er schreibt die Songs, die zum Soundtrack unseres Lebens werden."

APT. Sängerin ROSÉ ist in der Kategorie "Pioniere". Ihren Begleittext schrieb die Schauspielerin Lily Collins. Sie sehe ROSÉ als Ikone und bewundere sie für ihren Humor und ihre tiefe gefühlvolle Energie. Snoop Doog steht in der Liste unter den einflussreichsten Innovatoren, der mit jeder Generation vibe und für seine Moderation bei den Olympischen Spielen bewundert werde. Auch Nicole Scherzinger, Frontfrau der Band Pussycat Dolls, oder auch der britische Sänger Hozier sind in der Liste der einflussreichten Menschen der TIME. Bei manchen Personen ist es schwer nachzuvollziehen, warum sie auf der Liste stehen, man länger nichts von ihnen gehört hat oder sie kontrovers diskutiert werden. Daher fragen sich einige, unter welchen Aspekten die Liste zusammengestellt wird.

Erste offene trans* Musikerin in Top 10 der US-Albumcharts

Ethel Cains Album Debüt-Album "Preacher’s Daughter“ ist in den TOP 10 der US-Albumcharts - das erste Mal von einer Musikerin oder eines Musiker, der oder die offen trans* ist! "Preacher’s Daughter“ ist auf Platz 10. Eigentlich kam es schon 2022 heraus, wurde aber vor Kurzem auf Vinyl veröffentlicht. Dadurch wurde die Chartsplatzierung durch Verkäufe und weitere Streams nach oben gepusht. "Preacher’s Daughter“ist ein persönliches Konzeptalbum. Inspiriert von ihrem Aufwachsen in einer religiösen Familie erzählt sie auf dem Album u.a. von ihrer komplizierten Beziehung zur Kirche, ihrer Familie, ihrem Weg zum Coming Out und Missbrauch von Männern - klanglich ein Mix aus dunklen Tönen und Pop Rock Elementen.

Ethel Cain übertraf Kim Petras. Bislang war das Debüt-Album "Clarity" von Kim Petras, ebenfalls eine offene trans* Musikerin, auf Platz 44 der US-Albumcharts. Vorreiterin ist streng genommen die US-amerikanische Elektronikmusikerin Wendy Carlos: Ihr Debüt-Album "Switched-On Bach" von 1968 schaffte es auch auf Platz 10 in den US-Albumcharts. Ihr öffentliches Coming Out war aber erst in den 70ern.