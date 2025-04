Nigeria: Keine Songs gegen den Präsidenten spielen

In Nigeria ist der Sänger und Rapper Eedris Abdulkareem ein Star, aber nun soll sein neuer Song „Tell Your Papa“ dort nicht mehr im Radio gespielt werden. Abdulkareem kritisiert im Lied den nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu. Im Song heißt es, dass unter Tinubu die Lebenskosten gestiegen seien und Armut und Hunger zunehmen würden. Deswegen gab es in der Tat letzten Herbst massive Proteste gegen die nigerianische Regierung und die Inflation im Land.

Zum Beispiel sind die Benzinpreise um das Dreifache angestiegen. Abdulkareem schrieb „Tell Your Papa“, nachdem er ein Video von Seyi Tinubu gesehen hatte. Der Unternehmer und Sohn des Präsidenten habe darin mehrfach gesagt, dass sein Vater der beste Präsident sei, erzählte Abdulkareem dem nigerianischen Nachrichtensender „Channels Television“.

„Die beste Person, die mir die Möglichkeit gegeben hat und die mich zu dem Song inspiriert hat, war Seyi Tinubu, als er seinen Vater verteidigt hat. [...] Also muss ich ihm eine Message zurückschicken und ihm sagen: 'Hör mal: Es gibt Probleme! Menschen sterben! Es gibt Hunger und Korruption im Land!'“ Eedris Abdulkareem zur Entstehung des Songs

Während der Song im Netz viral geht, hat die nationale Rundfunkkommission Radio- und Fernsehsendern mitgeteilt, dass sie den Song nicht spielen dürfen – er sei „unangebracht“ und „anstößig“. Die Entscheidung, den Song aus dem Radioprogramm in Nigeria zu verbannen, stößt im Netz auf viel Kritik.

Mit der Zensur sei das Recht auf freie Meinungsäußerung in Gefahr. Eedris Abdulkareem appelliert währenddessen an seine Fans, dass sie „Tell Your Papa“ dann stattdessen streamen sollten.